Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 15. hafta maçında kendi sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:40
Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, kendi sahasında Dino Troppmöller'in ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

BAYER LEVERKUSEN - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Bay Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Christian Dingert'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.

Bayer Leverkusen, oynadığı son maçta Stuttgart deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Eintracht Frankfurt ise kendi sahasında ağırladığı Bayern Münih'i 5-1 mağlup etmişti. 


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