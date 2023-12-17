Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 15. hafta maçında kendi sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, kendi sahasında Dino Troppmöller'in ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.
BAYER LEVERKUSEN - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?
Bay Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Christian Dingert'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.
Bayer Leverkusen, oynadığı son maçta Stuttgart deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Eintracht Frankfurt ise kendi sahasında ağırladığı Bayern Münih'i 5-1 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son altı yılın 'en güçlü' patlaması yaşandı!
- 'Erdoğan'ın gözde projesi Togg için...'
- 'Sabır taşımızı çatlatmıştır'
- 'Yılbaşı süslemesi' kararına tepki
- Özel'den 'Ali Fazıl Kasap' açıklaması
- 'Takması gereken fotoğrafı takmıyor'
- Esnaf ölü bulundu, bıraktığı not dikkat çekti
- Celil Nalçakan'dan kötü haber
- İnce ‘6’lı masa’yı eleştirdi
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!