Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı
Bayern Münih sahasında konuk ettiği Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı.
Bundesliga'nın açılış maçında Bayern Münih ve Bayer Leverkusen, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip 7. dakikada Harry Kane ile 1-0 öne geçti. Konuk takım Grimaldo'nun serbest vuruştan bulduğu harika golle skora 24. dakikada denge getirdi.
İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Bayern Münih, 86'da Leon Goretzka'nın golüyle öne geçti. 5 dakika uzatma verien karşılaşmada Leverkusen 90+4'te penaldı kazandı. Palacios fırsatı kullandı ve skoru 2-2 yaptı.
Bu sezon ilk beraberliklerini yaşayan Bayern Münih ve Bayer Leverkusen puanlarını 10 yaptı.
Harry Kane, Miroslav Klose'den sonra Bayern Münih formasıyla çıktığı ilk 4 lig maçında gol atan ikinci isim oldu.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Voleybolda 'devşirme' kuralında değişiklik
- Havacılık üniversitesinin başına gelene bak!
- Özgür Özel adaylığını ilan etti
- Önce evlerini sonra vücutlarını istila ettiler
- Örsan K. Öymen adaylığını açıkladı
- Kaftancıoğlu'ndan Özgür Özel ve Örsan Öymen açıklaması
- Özgür Özel 'kurultay' için tarih verdi
- Erdoğan'ın 'Tanrıkulu' çıkışına tepki
- Yandaş Selvi'den emekliye 'bilmece'
- Siroz olan Harika Avcı’dan kötü haber