Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı

Bayern Münih sahasında konuk ettiği Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2023 - 09:23
Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı
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Bundesliga'nın açılış maçında Bayern Münih ve Bayer Leverkusen, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. 

Ev sahibi ekip 7. dakikada Harry Kane ile 1-0 öne geçti. Konuk takım Grimaldo'nun serbest vuruştan bulduğu harika golle skora 24. dakikada denge getirdi.

İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Bayern Münih, 86'da Leon Goretzka'nın golüyle öne geçti. 5 dakika uzatma verien karşılaşmada Leverkusen 90+4'te penaldı kazandı. Palacios fırsatı kullandı ve skoru 2-2 yaptı.

Bu sezon ilk beraberliklerini yaşayan Bayern Münih ve Bayer Leverkusen puanlarını 10 yaptı.

Harry Kane, Miroslav Klose'den sonra Bayern Münih formasıyla çıktığı ilk 4 lig maçında gol atan ikinci isim oldu.


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Bayern Münih Bayer Leverkusen Bundesliga

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