Bayer Leverkusen evinde kazandı, seri 10 maça çıktı!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:11

Güncelleme: 15.01.2025 - 09:11

Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, evinde Bo Henriksen'in yönetimindeki Mainz'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla beraber Bayer Leverkusen bütün kulvarlarda üst üste 10. galibiyetini almış oldu.

Bay Arena'da oynanan maçta Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 7. galibiyetini alan Bayer Leverkusen puanını 38'e yükseltirken, bu maç öncesi ligdeki son 7 maçının 6'sını kazanan Mainz aldığı mağlubiyet sonrası 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen evinde Borussia Mönchengladbach'ı ağırlarken, Mainz deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak.