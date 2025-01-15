Bayer Leverkusen evinde kazandı, seri 10 maça çıktı!
Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Bayer Leverkusen, evinde Mainz'ı 1-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, evinde Bo Henriksen'in yönetimindeki Mainz'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla beraber Bayer Leverkusen bütün kulvarlarda üst üste 10. galibiyetini almış oldu.
Bay Arena'da oynanan maçta Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 7. galibiyetini alan Bayer Leverkusen puanını 38'e yükseltirken, bu maç öncesi ligdeki son 7 maçının 6'sını kazanan Mainz aldığı mağlubiyet sonrası 28 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen evinde Borussia Mönchengladbach'ı ağırlarken, Mainz deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak.
Etiketler: #Bayer Leverkusen #Bundesliga #Mainz
Spor Haberleri
- Galatasaray'ın 3 yıldızı Avrupa radarında!
- Fenerbahçe, Tuta transferinde sona yakın!
- Fatih Terim'in takımında ilk ayrılık gerçekleşti!
- Tarihe geçen maçta Real Madrid, Maccabi'yi devirdi!
- Liverpool, Nottingham Forest'a diş geçiremedi!
- Juventus, Atalanta ile puanları paylaştı!
- Palmer tarihe geçti, Chelsea'nin hasreti 5 maça çıktı!
- Manchester City 3 puanı 90+2'de bıraktı!
- Bayer Leverkusen evinde kazandı, seri 10 maça çıktı!
- Anadolu Efes'in yüzü, Fransa'da da gülmedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Diğer oğlu da tutuklandı!
- 'Erken seçim' ve 'Demirtaş' yanıtı
- Görevlerine son verilmesi talebiyle dava açıldı
- İddia: Reza Zarrab Miami'de evleniyor
- Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
- Oğluna sahip çıktı, Özel'e hakaret etti!
- İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi
- ‘Öcalan istedi, heyete katıldı’
- Özel'den 'Beşiktaş Belediyesi' tepkisi!
- Gözaltındaki Rıza Akpolat’tan mesaj var!