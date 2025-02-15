Bayer Leverkusen ile Bayern Münih yenişemedi!
Bundesliga'nın 22. haftasında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih 0-0 berabere kaldı.
Bundesliga'nın 22. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile Vincent Kompany'nin yönetimindeki Bayern Münih 0-0 berabere kaldı.
Bay Arena'da oynanan maçta karşılıklı gol pozisyonlarına rağmen gol sesi çıkmadı ve mücadeleden iki takım da birer puan alarak ayrıldı.
Bu sonucun ardından lider Bayern Münih puanını 55'e yükseltirken, ikinci sıradaki Bayer Leverkusen 47 puanla takibini sürdürdü.
Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlarken, Bayer Leverkusen deplasmanda Holstein Kiel ile karşılaşacak.
Etiketler: #Bundesliga #Bayer Leverkusen #Bayern Münih
Spor Haberleri
- Bayer Leverkusen ile Bayern Münih yenişemedi!
- Fernando Muslera sosyal medyadan suskunluğunu bozdu!
- Solskjaer, Dolmabahçe'de galibiyetle başladı!
- Şenol Güneş: Bizim için kötü oldu
- Ole Gunnar Solskjaer takımdan memnun!
- Trabzonspor'un deplasman kabusu!
- Milot Rashica: Solskjaer bize çok güveniyor
- Melih Saatçı yazdı: “Beşiktaş’ın Rafa’sı var ”
- Dortmund'un kabusu devam ediyor
- Wolfsburg, deplasmanda kazanmasını bildi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir belediyeye daha kayyum atandı!
- Mansur Yavaş'tan 'anket' açıklaması
- Alıkoyup darbettiler, sosyal medyada paylaştılar
- 'Etek giydirme' kavgası ölümle bitti!
- Soruşturmada flaş gelişme!
- 'Kahtalı Mıçe'den acı haber!
- Tüzel kişiler için KKM sona erdi
- İYİ Parti kurmaylarından çarpıcı değerlendirme
- İmamoğlu'na 'adaylık' çağrısı!
- TÜSİAD’a efelenmek