Bayer Leverkusen ile Bayern Münih yenişemedi!

Bundesliga'nın 22. haftasında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih 0-0 berabere kaldı.

Bayer Leverkusen ile Bayern Münih yenişemedi!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.02.2025 - 22:55

Bundesliga'nın 22. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile Vincent Kompany'nin yönetimindeki Bayern Münih 0-0 berabere kaldı.

Bay Arena'da oynanan maçta karşılıklı gol pozisyonlarına rağmen gol sesi çıkmadı ve mücadeleden iki takım da birer puan alarak ayrıldı.

Bu sonucun ardından lider Bayern Münih puanını 55'e yükseltirken, ikinci sıradaki Bayer Leverkusen 47 puanla takibini sürdürdü.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlarken, Bayer Leverkusen deplasmanda Holstein Kiel ile karşılaşacak.


Etiketler: #Bundesliga #Bayer Leverkusen #Bayern Münih
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler