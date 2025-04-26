Bayer Leverkusen işi ilk yarıda bitirdi!
Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Augsburg'u 2-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayer Leverkusen, Augsburg'u konuk etti.
BayArena'dak mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Patrik Schick ile 45+1'de Emiliano Buendia kaydetti.
6 MAÇLIK SERİ YAKALADI
Xabi Alonso'un ekibi Bayer Leverkusen bu sonucun ardından ligde son 6 maçta yenilgi almayarak 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Bu galibiyetin ardından Bayer Leverkusen, puanını 67'ye yükseltti. Augsburg, 43 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayer Leverkusen, Freiburg deplasmanına gidecek. Augsburg, Holstein Kiel'i konuk edecek.
Etiketler: #Bayer Leverkusen #Augsburg #Bundesliga
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