Bayer Leverkusen işi ilk yarıda bitirdi!

Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Augsburg'u 2-0 mağlup etti.

Bayer Leverkusen işi ilk yarıda bitirdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.04.2025 - 19:21

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayer Leverkusen, Augsburg'u konuk etti.

BayArena'dak mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Patrik Schick ile 45+1'de Emiliano Buendia kaydetti.

6 MAÇLIK SERİ YAKALADI

Xabi Alonso'un ekibi Bayer Leverkusen bu sonucun ardından ligde son 6 maçta yenilgi almayarak 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Bu galibiyetin ardından Bayer Leverkusen, puanını 67'ye yükseltti. Augsburg, 43 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayer Leverkusen, Freiburg deplasmanına gidecek. Augsburg, Holstein Kiel'i konuk edecek.


Etiketler: #Bayer Leverkusen #Augsburg #Bundesliga

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