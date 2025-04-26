Bayer Leverkusen işi ilk yarıda bitirdi!

Yayınlanma: 26.04.2025 - 19:21

Güncelleme: 26.04.2025 - 19:21

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayer Leverkusen, Augsburg'u konuk etti.

BayArena'dak mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Patrik Schick ile 45+1'de Emiliano Buendia kaydetti.

6 MAÇLIK SERİ YAKALADI

Xabi Alonso'un ekibi Bayer Leverkusen bu sonucun ardından ligde son 6 maçta yenilgi almayarak 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Bu galibiyetin ardından Bayer Leverkusen, puanını 67'ye yükseltti. Augsburg, 43 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayer Leverkusen, Freiburg deplasmanına gidecek. Augsburg, Holstein Kiel'i konuk edecek.