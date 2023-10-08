Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 7. haftasında kendi sahasında Köln ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, kendi sahasında Steffen Baumgart'ın ekibi Köln ile karşı karşıya gelecek.
BAYER LEVERKUSEN - KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA?
BayArena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN - KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta Mainz deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Köln ise kendi sahasında ağırladığı Stuttgart'a 2-0 mağlup olmuştu.
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