Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 7. haftasında kendi sahasında Köln ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 12:50
Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, kendi sahasında Steffen Baumgart'ın ekibi Köln ile karşı karşıya gelecek.

BAYER LEVERKUSEN - KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA?

BayArena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN - KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta Mainz deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Köln ise kendi sahasında ağırladığı Stuttgart'a 2-0 mağlup olmuştu.


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