Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'nun halefini belirledi!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayer Leverkusen'in, Real Madrid ile anlaştığı iddia edilen teknik direktör Xabi Alonso'nun yerine geçecek ismi belirlediği kaydedildi.

Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'nun halefini belirledi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 11:24

Sezon sonunda Carlo Ancelotti ile yollarını ayırması beklenen Real Madrid'in bir numaralı teknik direktör adayı Bayer Leverkusen'in çalıştırıcısı Xabi Alonso olarak görülüyor. Alonso'nun ayrılma ihtimalini göz önüne alan Leverkusen ise şimdiden teknik direktör konusunda alternatif arayışlarına başladı.

Almanya merkezli Bild'in haberine göre; Alman takımının sportif direktörü Simon Rolfes'in elinde kapsamlı bir aday listesi bulunurken, listenin başında ise Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli yer alıyor.

Francesco Farioli

SÜPER LİG'DE GÖREV YAPMIŞTI

36 yaşındaki teknik direktörün çalıştırdığı Ajax, Eredivisie'de bir maç fazlası ve 7 puan farkla PSV Eindhoven'ın önünde lider durumda bulunuyor. Farioli’nin Hollanda takımı ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Süper Lig'de Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran İtalyan hoca, Fransız takımı Nice'te geçirdiği başarılı sezonun ardından geçen yaz Ajax'a imza atmıştı.

Öte yandan Leverkusen'in teknik direktör adayları arasında yer alan diğer isim ise Erik ten Hag. Kicker'in haberine göre, 55 yaşındaki çalıştırıcı da kulübün listesinde bulunuyor.


Etiketler: #Xabi Alonso #Bayer Leverkusen #francesco farioli #real madrid

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