Real Madrid'den ayrılıyor: Carlo Ancelotti'nin yeni adresi duyuruldu!
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin haziran ayında İspanyol ekipten ayrılıp Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kariyerine Brezilya Milli Takımı'nda devam etmeye hazırlanıyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Brezilya Futbol Federasyonu ve İtalyan teknik direktör anlaşmaya vardı.
Carlo Ancelotti, habere göre haziran ayından itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek.
Real Madrid ve Ancelotti'nin sezon sonunda yollarını ayırması bekleniyor. İtalyan teknik direktörün, sezonun bitmesiyle haziran ayında Brezilya'da göreve başlayacağı iddia edildi.
33 YIL SONRA MİLLİ TAKIM
Carlo Ancelotti, Brezilya ile anlaşmasının resmiyet kazanmasıyla birlikte 33 yıl sonra milli takımda antrenörlük yapacak.
65 yaşındaki teknik direktör, kariyerine ilk olarak İtalya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başlamıştı. 1992-1995 yılları arasında İtalya'da görev alan Ancelotti, teknik direktörlük kariyerinde daha sonra hep kulüp takımlarında çalıştı.
BU SEZON NE YAPTI?
Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, bu sezon İspanya Kral Kupası'nda finalde Barcelona'ya kaybetti.
Şampiyonlar Ligi'ne de Arsenal karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından çeyrek finalde veda eden Real Madrid, La Liga'da da 76 puanlı lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
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