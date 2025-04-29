İspanyollar duyurdu: Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'deki halefi belli oldu!
İspanyol basını, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda görevinden ayrılacağını yerine ise Xabi Alonso'nun getirileceğini yazdı.
Real Madrid, Carlo Ancelotti sonrası için Xabi Alonso ile söz kesti.
İspanyol Relevo'da ve AS'ta yer alan haberlere göre; Carlo Ancelotti'nin sezonun devamında ligde bir mucizeyi başaramaması durumunda Xabi Alonso göreve başlayacak. Alonso'nun mart ayından bu yana Leverkusen'in yeni sözleşme baskısını geri çevirdiği ve Real Madrid ile el sıkıştığı belirtildi.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Xabi Alonso'ya çok güvendiği ve yıldızlarla dolu soyunma odasını yönetme konusunda yeteneğine inandığı kaydedildi.
Xabi Alonso
FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA...
Xabi Alonso'nun 15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra takımın başına geçeceği, o turnuvada ise geçici bir teknik direktörün görev alacağı kaydedildi.
REAL MADRID İLE KUPALAR KAZANDI
Futbolculuk kariyerinde 2009-2014 arası Real Madrid forması giyen Xabi Alonso, ardından 2018/19 sezonunda da antrenörlük kariyerine Real Madrid altyapısında başladı.
43 yaşındaki İspanyol teknik direktör, Real Madrid formasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi, La Liga, 2 İspanya Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası başarıları yakaladı.
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