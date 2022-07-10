Bayern Lewandoski'nin boşluğunu Harry Kane ile doldurmak istiyor!
Bayern Münih'in, Robert Lewandowski'nin ayrılması durumunda Harry Kane'i transfer etmeyi planladığı belirtildi.
Bayern Münih, takımdan ayrılmak istediğini birçok kez dile getiren Robert Lewandowski'nin alternatifini belirledi.
Alman basınından Kicker'in haberine göre; Bavyera devi, Lewandowski'nin ayrılması durumunda Harry Kane'i kadrosuna katmayı planlıyor.
Haberde, İngiliz golcünün Tottenham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olduğu hatırlatılırken, bu yaz transferin gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu ancak gelecek yıl Kane'nin Almanya'ya transfer olabileceği aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 37 maçta sahaya çıkan 28 yaşındaki Harry Kane, rakip filelere 17 gol gönderdi.
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