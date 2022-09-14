Bayern Münih Barcelona'ya acımadı!
Şampiyonlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde Bayern Münih, sahasında Barcelona'yı 2-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde iki Avrupa devi Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
İlk yarısı golsüz biten mücadelede sessizliği bozan isim 50. dakikada Lucas Hernandez olurken 54. dakikada bu kez Leroy Sane çıktı ve fark kısa sürede ikiye çıktı. Barcelona ise maç boyunca Bayern kalesine gitmekte zorlanırken kaydettiği toplam şutta gol bulmayı başaramadı.
Bu sonuçla Bayern Münih ikide iki yaparak 6 puana çıktı ve grup liderliğini sürdürdü. Barcelona ise 3 puanda kaldı.
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