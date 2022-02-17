Bayern Münih beraberliği son dakikalarda kurtardı!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde Bayern Münih, deplasmanda Salzburg ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2022 Perşembe, 01:07
Bayern Münih beraberliği son dakikalarda kurtardı!
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Salzburg, Bayern Münih'i ağırladı.

Red Bull Arena'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 21. dakikada Adamu kaydetti. Bayern Münih'e eşitliği getiren sayı Kingsley Coman'dan geldi.

Eşleşmenin rövanş mücadelesi 8 Mart Salı günü, Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da oynanacak.


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