Bayern Münih beraberliği son dakikalarda kurtardı!
Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde Bayern Münih, deplasmanda Salzburg ile 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Salzburg, Bayern Münih'i ağırladı.
Red Bull Arena'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin golünü 21. dakikada Adamu kaydetti. Bayern Münih'e eşitliği getiren sayı Kingsley Coman'dan geldi.
Eşleşmenin rövanş mücadelesi 8 Mart Salı günü, Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da oynanacak.
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