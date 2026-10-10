Bayern Münih'e Augsburg çelmesi

Almanya 1. Bundesliga'nın 5. haftasında Augsburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. WWK Arena'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Manuel Neuer'in büyük hatası sonrası Augsburg, 5. saniyede Robin Fellhauer ile öne geçti. Bayern Münih, tarihinin en erken golünü yedi.

Bayern Münih, 55. dakikada Ismail Saibari ile eşitliği sağladı.

Augsburg, 64. dakikada Rodrigo Ribeiro ile Bavyera derbisinde yine öne geçti. Bayern, Nathaniel Brown ile 80. dakikada bir kez daha eşitliği sağladı.

Bayern'in maçta bulduğu 4 gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih'in puanı 11, Augsburg'un ise 8 oldu.

Bayern Münih, gelecek hafta RB Leipzig'i konuk edecek. Augsburg ise Elversberg deplasmanına gidecek.