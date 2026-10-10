Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bayern Münih'e Augsburg çelmesi

Bayern Münih'e Augsburg çelmesi

10.10.2026 18:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bayern Münih'e Augsburg çelmesi

Bayern Münih, Bavyera derbisinde Augsburg ile 2-2 berabere kaldı. Bayern Münih'in maçtaki 4 golü, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Almanya 1. Bundesliga'nın 5. haftasında Augsburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. WWK Arena'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Manuel Neuer'in büyük hatası sonrası Augsburg, 5. saniyede Robin Fellhauer ile öne geçti. Bayern Münih, tarihinin en erken golünü yedi.

Bayern Münih, 55. dakikada Ismail Saibari ile eşitliği sağladı.

Augsburg, 64. dakikada Rodrigo Ribeiro ile Bavyera derbisinde yine öne geçti. Bayern, Nathaniel Brown ile 80. dakikada bir kez daha eşitliği sağladı.

Bayern'in maçta bulduğu 4 gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih'in puanı 11, Augsburg'un ise 8 oldu.

Bayern Münih, gelecek hafta RB Leipzig'i konuk edecek. Augsburg ise Elversberg deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #Bundesliga #Bayern Münih #Augsburg

İlgili Haberler

Milli ara dönüşü hata yapmadı: Fenerbahçe, Rize'de 3 golle güldü
Milli ara dönüşü hata yapmadı: Fenerbahçe, Rize'de 3 golle güldü Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yendi.
Arsenal, Leeds United'ı geriden gelerek mağlup etti
Arsenal, Leeds United'ı geriden gelerek mağlup etti Arsenal, Premier Lig'in 6. haftasında Leeds United'ı 2-1 mağlup etti ve milli aradan 3 puanla döndü.
Singapur'da pole pozisyonu Verstappen'in
Singapur'da pole pozisyonu Verstappen'in Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde pole pozisyonu Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen'in oldu.