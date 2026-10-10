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Singapur'da pole pozisyonu Verstappen'in

Singapur'da pole pozisyonu Verstappen'in

10.10.2026 18:13:00
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Singapur'da pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde pole pozisyonu Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen'in oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. etabı Singapur Grand Prix'sine, Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Marina Bay Pisti'nde 62 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında 1.31.373'lük derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.

Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Hollandalı sürücü, F1'de 50. kez pole pozisyonu kazandı.

Max Verstappen'in 0.054 saniye arkasında yer alan Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, 0.123 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton (Ferrari) ise üçüncü sırayı elde etti.

Singapur Grand Prix'si, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

İlgili Konular: #formula 1 #Max Verstappen #Formula 1 Singapur Grand Prix

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