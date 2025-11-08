Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bayern Münih'e Union Berlin çelmesi: İlk kez kazanamadı!

Bayern Münih'e Union Berlin çelmesi: İlk kez kazanamadı!

8.11.2025 19:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bayern Münih'e Union Berlin çelmesi: İlk kez kazanamadı!

Bu sezon tüm kulvarlarda ilk 16 resmi maçını kazanan Bayern Münih, Union Berlin deplasmanında 2-2 berabere kaldı.

Almanya 1. Bundesliga'nın 10. haftasında Union Berlin ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Union Berlin, 27. dakikada Manuel Neuer'in büyük hatası sonrası Danilho Doekhi'nin golüyle öne geçti.

Bayern Münih, 38. dakikada Luis Diaz'ın şık golüyle eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip, 82. dakikada Danilho Doekhi'nin golüyle bir kez daha öne geçti. Bayern Münih, 90+3. dakikada Harry Kane'in golüyle eşitliği sağladı.

Bu sezon oynadığı ilk 16 resmi maçın tamamını kazanan Bayern Münih, ilk kez sahadan galibiyet dışında bir sonuçla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, puanını 25 yaptı. Union Berlin ise puanıını 12 yaptı.

Bayern Münih, milli ara sonrası Freiburg'u ağırlayacak. Union Berlin ise St.Pauli deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #Union Berlin #Bundesliga #Bayern Münih

İlgili Haberler

Bayern Münih, Mönchengladbach karşısında zorlanmadı!
Bayern Münih, Mönchengladbach karşısında zorlanmadı! Almanya Bundesliga 8. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Mönchengladbach'ı 3-0 mağlup etti.
Bayern Münih, PSG deplasmanında evine mutlu dönüyor!
Bayern Münih, PSG deplasmanında evine mutlu dönüyor! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Paris Saint-Germain'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Alman ekibinde iki gol atan Luis Diaz, kırmızı kart görmesinin ardından oyun dışı kaldı.
Bayern Münih'ten 4 gollü net galibiyet!
Bayern Münih'ten 4 gollü net galibiyet! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Club Brugge'yi 4-0 mağlup etti.