Bayern Münih evine eli boş dönüyor! Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de kabusu sona erdi!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in beşinci haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı Sarı-Lacivertliler 88-73 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko'nun 3 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi. Ligde bir sonraki maçta Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e konuk olacak. Bayern Münih ise Olympiakos'u ağırlayacak.

Karşılaşmayı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, genel sekreter Orhan Demirel, basketboldan sorumlu yönetici Cem Ciritçi ile yöneticilerden Taner Sönmezer ve Adem Köz de yerinde takip etti.

Futbol A Takımı'ndan Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Kerem Aktürkoğlu da maçı izleyenler arasında yer aldı.

Öte yandan müsabaka öncesinde Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow'un 3. yaş günü kutlandı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 2. dakikada skoru 6-0'a getirdi. Jantunen'in 3. dakikadaki üçlüğüyle ilk sayılarına ulaşan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada Onuralp Bitim'in basketiyle beraberliği yakaladı: 8-8. Periyodun son bölümünde üst üste 2 dış isabet bulan konuk ekip, çeyreği 20-14 üstün tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna daha iyi başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Wilbekin'in üç sayılık isabetiyle eşitliği (24-24) sağladı. Taraftarının da desteğiyle savunma sertliğini artıran sarı-lacivertliler, 14. dakikada Baldwin ile öne geçti: 26-24. Rakibini ilk 6 dakikada 7 sayıda tutan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 37-32 önde gitti.

İkinci yarıdaki üstünlüğünü devam ettiren Fenerbahçe Beko, 26. dakikada Melli'nin pota altı isabetiyle farkı çift hanelere (55-45) yükselttiği karşılaşmada final periyoduna 16 sayı farkla 62-46 üstün girdi.

Son periyoda 10-0'lık seriyle başlayan ve farkı 26 sayıya (72-46) kadar yükselten Fenerbahçe Beko, parkeden 88-73 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko böylece 3 maçın ardından galip gelmeyi başardı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Sergio Manuel (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 14, Hall 10, Colson 7, Jantunen 15, Birch, Metecan Birsen 6, Baldwin 13, Melli 4, Biberovic 6, Onuralp Bitim 2, Zagars 8, Melih Mahmutoğlu 3

Bayern Münih: Baldwin 11, Rathan-Meyes, Mike 13, Lucic 10, Kratzer, Da Silva, Giffey 4, Jessup 7, Obst 13, Hollatz, Gabriel 13, McCormack 2

1. Periyot: 14-20

Devre: 37-32

3. Periyot: 62-46

Beş faulle çıkan: 25.07 Onuralp Bitim (Fenerbahçe Beko)