Bayern Münih genç yıldızıyla sözleşme yeniledi

Yayınlanma: 16.06.2024 - 19:11

Güncelleme: 16.06.2024 - 19:11

Teknik direktörlük görevi için Vincent Kompany ile anlaşan Bayern Münih, Aleksandar Pavlovic'in kontratını yeniledi.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamada 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2029'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Pavlovic, "Maalesef bademcik iltihabı EURO 2024 hayalime engel oldu ve bu durum hayal kırıklığı yarattı. Ancak Bayern Münih'le olan sözleşmei 2029 yılına kadar uzattığım için çok mutluyum. Bu, kulübün bana güvendiğini gösteriyor ve ben de bunun karşılığını vermek istiyorum. Takımla kupalar kazanıp gelişimimi sürdürmek istiyorum" dedi.

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund ise şu ifadeleri kullandı:

"Aleksandar Pavlovic'in son aylardaki gelişimi hepimiz için güzel bir hikaye. Genç yaşına rağmen sakin ve takıma güvence veriyor."

Aleksandar Pavlovic, geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te 25 maça çıkarken 2 gol ve 2 asist kaydetti.