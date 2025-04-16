Bayern Münih kadroda düşünmüyor... Fenerbahçe'den Kim Min-jae hamlesi!

Bayern Münih'in yolları ayırma kararı aldığı Kim Min-jae için Fenerbahçe devreye gireceği iddia edildi.

Bayern Münih kadroda düşünmüyor... Fenerbahçe'den Kim Min-jae hamlesi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 09:47

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğa yürüyen Bayern Münih, kadrosuna yer alan Kim Min-jae ile yollarını ayırma kararı aldı.

Sabah'ın SKY Almanya'dan aktardığı habere göre; Güney Koreli oyuncunun yeni sezonda Bayern'de olmayacağı ve gelen tekliflerin kabul edileceğini açıkladı.

Stoper hattını yeni sezonda değiştirecek olan Fenerbahçe, Bayern'in kapıyı gösterdiği eski yıldızı için harekete geçme kararı aldı. Önümüzdeki günlerde Bundesliga devine resmi teklif yapılacak. 

19 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Fenerbahçe'nin Kim Min-jae için Bayern Münih'e kiralama teklifi yapacağı belirtildi. 

2019'da Çin ekibi BJ Guoan'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Güney Koreli stoper, 2 yıl sonra Napoli'ye 19 milyon Euro'ya gönderilmişti.

O dönem Napoli'yle şampiyonluk yaşayan Kim Min-jae, bir sezon sonra Bayern Münih'e 50 milyon Euro'ya gitti. Ancak bekleneni veremedi. 

Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'yla vedalaşacak olan Fenerbahçe, yeni sezonda Milan Skriniar, Diego Carlos ve Kim'den stoper hattını oluşturmayı planlıyor. 


Etiketler: #kim min-jae #fenerbahçe #Bayern Münih

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