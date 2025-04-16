Mourinho biletini kesti... Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
Yeni sezonun planlamasına başlayan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Alexander Djiku'yu kadroda düşünmediği ve oyuncunun kulüp aradığı iddia edildi.
Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinde lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezon için planlamalarını yapıyor.
Sarı-lacivertlilerde bu planlama doğrultusunda takımdan ayrılması beklenen ilk isimlerden biri ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin vazgeçilmezlerinden olan 30 yaşındaki stoper, Mourinho'nun sisteminde kendine yer bulamadı.
NTV Spor'da yer alan habere göre; Djiku'nun menajeri aracılığıyla kulüp aradığı ve Rennes ile Marsilya'nın futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.
Djiku, Fenerbahçe forması altında 71 maça çıktı.
Ganalı stoper bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Etiketler: #fenerbahçe #Alexander Djiku
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