Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki rakibi belli oldu!
Paris Basketbol, THY EuroLeague play-in turunda eşleştiği Real Madrid'i 81-73 mağlup ederek Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague play-off turundaki rakibi, Real Madrid'i 81-73 yenen Paris Basketbol oldu.
Saha avantajının Fenerbahçe Beko'da olduğu seride üç maç kazanan takım Final Four vizesi alacak.
İLK İKİ MAÇ İSTANBUL'DA
Serinin ilk maçı 22 Nisan Salı, ikinci maçı da 24 Nisan Perşembe günü saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.
Üçüncü maça ve gerekmesi halinde oynanacak dördüncü karşılaşmaya Fransa temsilcisi ev sahipliği yapacak. Yine gerekmesi halinde oynanacak beşinci karşılaşmada ise saha avantajı Fenerbahçe Beko’da olacak.
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