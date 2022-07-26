Bayern Münih, Mathys Tel'i renklerine bağladı
Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, Fransız kulüp Rennes'in 17 yaşındaki futbolcusu Mathys Tel'i renklerine bağladığını duyurdu.
Almanya Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, yeni sezon öncesi transferlerini açıklamaya devam ediyor.
Daha önce Sadio Mane ve Matthijs De Ligt'ı kadrosuna kattığını açıklayan Bayern Münih, Rennes'in 17 yaşındaki forvet oyuncusu Mathys Tel'i renklerine bağladı.
SADECE 79 DAKİKA
Profesyonel seviyede sadece 79 dakika forma şansı bulan Fransız futbolcu için Bayern Münih, Rennes ile 20 milyon Euro bonservisin yanı sıra 8.5 milyon Euro bonus maddeler karşılığında anlaşıldığını açıkladı.
Mathys Tel, 16 yıl 110 gün ile Rennes forması giyen en genç oyuncu olmuş, Fransa genç milli takımlarında çıktığı 15 maçta ise 10 gol atma başarısı göstermişti.
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