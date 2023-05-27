Bayern Münih, Oliver Kahn ve Salihamidzic'in görevlerine son verdi!

Yayınlanma: 27.05.2023 - 20:02

Güncelleme: 27.05.2023 - 20:13

Bundesliga'da üst üste 11. kez şampiyon olan Bayern Münih, sportif direktör Hasan Salihamidzic ve kulüp CEO'su Oliver Kahn'ın görevlerine son verdi.

Bu sezon bazı gelişmelerin istenildiği şekilde ilerlememesi sonrası sonuçlardan bağımsız olarak Kahn ve Salihamidzic'in kulüp kararıyla yolların ayrıldığını belirtti.

Kulüp denetim kurulunun kısa süreli olağanüstü toplantısı sonucu bu karara varıldığı açıklandı.

KAHN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bayern Münih'de görevden alınan Oliver Kahn yaptığı açıklamada, "İnanılmaz başarı, tebrikler çocuklar. Orada sizinle kutlamalara katılmak isterdim ama kulüp tarafından yasaklandığım için sizinle olamıyorum. Gelecek sezonu iple çekiyorum." ifadelerini kullandı.

Jan-Christian Dreesen'in Oliver Kahn'dan boşalan göreve getirileceği belirtildi.

Oliver Kahn 2011, Salihamidzic ise 2017'den bu yana kulüp bünyesinde çalışıyordu.