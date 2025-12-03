Bayern Münih, Sacha Boey'in bonservis ücretini belirledi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.12.2025 17:55:00
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in 25 yaşındaki Fransız oyuncu Sacha Boey'in bonservis bedelini belirlediği iddia edildi.

Bayern Münih, Fransız sağ bek Sacha Boey için kararını verdi.

Bild'in haberine göre, Bayern, 25 yaşındaki sağ bekin transfer için kulüplerden 15 milyon Euro bonservis bedeli talep edecek. Alman devinde forma şansı bulamayan oyuncunun, uygun bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılması bekleniyor.

CRYSTAL PALACE İSTİYOR

Öte yandan haberin ayrıntısında İngiliz ekibi Crystal Palace'ın Fransız oyuncuyu radarına aldığı kaydedildi.

Bu sezon Bayern ile 15 maçta 625 dakika süre alan Boey, 1 asistlik performans sergiledi. Sacha Boey'in kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek. 

