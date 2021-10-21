Bayern Münih Teknik Direktörü Nagelsmann, koronavirüse yakalandı

Şampiyonlar Ligi'nde de oynayan Alman devi Bayern Münih'in teknik direktörü Nagelsmann'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

AA
21 Ekim 2021 Perşembe, 12:13
Bayern Münih Teknik Direktörü Nagelsmann, koronavirüse yakalandı
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in teknik direktörü Julian Nagelsmann yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki teknik adamın aşılarını yaptırmasına karşın koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Bayern Münih'in deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica'yı 4-0 yendiği maçın ardından Nagelsmann'ın takımla ayrı, ambulans uçakla Münih'e döneceği bilgisi paylaşıldı.



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