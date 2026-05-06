Bayern Münih'ten Sacha Boey kararı!

6.05.2026 15:20:00
Cumhuriyet Spor
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in ara transfer döneminde Galatasaray'a kiraladığı Sacha Boey'u kadrosunda tutmayacağı iddia edildi.

Bayern Münih'in devre arası transfer döneminde Galatasaray'a satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sacha Boey için kararını verdiği iddia edildi.

"BAYERN'DE GELECEĞİ YOK"

Sky'da yer alan habere göre, Bayern Münih, Fransız sağ beki kesinlikle kadrosunda tutmayacak.

Haberde, 25 yaşındaki oyuncu için "2028'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen Bayern Münih'te bir geleceği yok" ifadeleri yer aldı.

Bayern Münih ve Galatasaray arasında yapılan anlaşmaya göre, sarı-kırmızılıların Sacha Boey için 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Sacha Boey'u kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray, 15 milyon Euro'luk opsiyonu ödemek istemiyor. Sarı-kırmızılılar, Fransız oyuncu için kiralama formülü veya opsiyonu düşürmeyi planlıyor

Sacha Boey, devre arasında Galatasaray'a geri döndükten sonra sarı-kırmızılılarda 16 maçta 2 kez ağları havalandırdı.  

Galatasaray'da tek aday Dursun Özbek Galatasaray'ın mevcut başkanı Dursun Özbek, mayıs ayındaki seçime tek aday olarak girecek.
Beşiktaş maçının ardından Berkan Kutlu'dan dikkat çeken açıklama: 'Galatasaray'da alışkanlık olmuştu' Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli futbolcusu Berkan Kutlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Antalyaspor maçı öncesi Galatasaray'da Mertens gelişmesi Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens, cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçında stadyumda olacak.