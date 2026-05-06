Bayern Münih'ten Sacha Boey kararı!

Bayern Münih'in devre arası transfer döneminde Galatasaray'a satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sacha Boey için kararını verdiği iddia edildi.

"BAYERN'DE GELECEĞİ YOK"

Sky'da yer alan habere göre, Bayern Münih, Fransız sağ beki kesinlikle kadrosunda tutmayacak.

Haberde, 25 yaşındaki oyuncu için "2028'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen Bayern Münih'te bir geleceği yok" ifadeleri yer aldı.

Bayern Münih ve Galatasaray arasında yapılan anlaşmaya göre, sarı-kırmızılıların Sacha Boey için 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Sacha Boey'u kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray, 15 milyon Euro'luk opsiyonu ödemek istemiyor. Sarı-kırmızılılar, Fransız oyuncu için kiralama formülü veya opsiyonu düşürmeyi planlıyor

Sacha Boey, devre arasında Galatasaray'a geri döndükten sonra sarı-kırmızılılarda 16 maçta 2 kez ağları havalandırdı.