Antalyaspor maçı öncesi Galatasaray'da Mertens gelişmesi

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekibin eski yıldızı Dries Mertens, cumartesi günü İstanbul'a gelecek.
'CUMARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞÜRÜZ'
Galatasaray, sosyal medya hesabından Belçikalı eski yıldızının doğum gününü kutladı.
Bu paylaşıma yanıt veren Mertens, Galatasaray'a kalp emojisiyle birlikte, "Cumartesi günü görüşürüz" yanıtını verdi.
Mertens, Galatasaray'da forma giydiği 3 yılda 3 şampiyonluk kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü Antalyaspor karşısında kazanması halinde üst üste 4. şampiyonluğunu ilan edecek.