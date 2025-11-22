Bayern Münih'ten tarihi geri dönüş!

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Bayern Münih ile Freiburg karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih, 6-2'lik skorla kazandı.

Freiburg, 12. dakikada Yuito Suzuki ve 17. dakikada Johan Manzambi ile 2-0 öne geçti.

Bayern Münih, 22. dakikada 17 yaşındaki yeteneği Lennart Karl ile farkı 1'e indirdi. Karl, 45+2'de asisti yaptı ve Olise golü atıp eşitliği sağladı.

Dayot Upamecano 55, Harry Kane 60, Nicolas Jackson 78, Olise 84. dakikadaki golleriyle Bayern Münih'e farklı galibiyeti getirdi.

Bayern Münih, bu sonuçla ligdeki puanını 31'e yükseltti. Freiburg ise 13 puanda kaldı.

Hafta içinde Arsenal ile Londra'da karşılaşacak olan Bayern Münih, ardından St.Pauli'yi ağırlayacak. Freiburg ise Mainz'ı ağırlayacak.