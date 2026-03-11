Bayern Münih turun kapısını ardına kadar açtı! Atalanta kendi evinde direnemedi...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.03.2026 10:08:00
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Atalanta'yı 6-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih, Atalanta deplasmanına konuk oldu. Bayern Münih, İtalya'daki maçtan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih, 12. dakikada Josip Stanisic, 22. dakikada Michael Olise ve 25. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle ilk devreyi 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Alman temsilcisi, 52. dakikada Nicolas Jackson, 64. dakikada Michael Olise ve 67. dakikada Jamal Musiala'nın golleriyle durumu 6-0'a getirdi.

OLISE VE DAVIES'TEN ALMANLARA KÖTÜ HABER

Atalanta'nın tek golünü 90+3. dakikada Mario Pasalic attı.

Image

Bayern Münih'te sarı kart gören Olise, rövanş öncesi cezalı duruma düştü. Alman ekibinde oyuna ikinci yarıda dahil olan Alphonso Davies, yaşadığı sakatlığın ardından 71. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, gelecek hafta oynanacak rövanş öncesi avantajı cebine koydu. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18 Mart Çarşamba günü Almanya'da oynanacak.

Bayern Münih, Atalanta maçının ardından lige Bayer Leverkusen deplasmanı ile dönecek. Atalanta, ligde Inter ile deplasmanda karşılaşacak.

