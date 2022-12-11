Fas'tan Beşiktaş'a Dünya Kupası piyangosu

11 Aralık 2022 Pazar, 12:53

Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları nefes kesti. Turnuva öncesi favoriler arasında yer almayan Fas; Belçika ve İspanya'nın ardından Portekiz'i de saf dışı bıraktı. Yarı finale yükselen Afrika ekibi hem kendi kazandı hem de Beşiktaş'a kazandırdı.

FIFA'DAN KULÜPLERE PARA ÖDEMESİ

FIFA, Katar'da düzenlenecek turnuvaya oyuncu gönderecek olan kulüplere, futbolcu başına ödeme yapılacağını açıklamıştı. Yapılan açıklamaya göre FIFA, turnuva boyunca kulüplere destek olmak amacıyla 200 milyon dolardan fazla para dağıtacak. Ayrıca 2022 Dünya Kupası'na oyuncu gönderen kulüplere, futbolcu başına günlük 10 bin dolar ödenecek.

SON 2 SEZON BAZ ALINACAK

Grup maçları sonrası oyuncu başına ödemeler devam edecek. FIFA kulüplere ödenen ücretlerin bir futbolcunun son 2 sezonda forma giydiği kulüplere bölüneceğini belirtti.

BEŞİKTAŞ'A 635.6 BİN DOLAR

Buna göre FIFA'dan alınacak parada zirveyi Beşiktaş kulübü kimseye bırakmadı. Galatasaray'ın aksine kadrosunda bulunan 4 oyuncuyu Dünya Kupası'na yollayan siyah-beyazlı kulüp, eski oyuncuları Vida, Larin ve Batshuayi'den de pay alacak. Kartal'ın bir başka avantajı ise Hırvatistan, Hollanda ve Fas'ın gruplarından çıkması oldu. Beşiktaş şu ana kadar 635 bin doları kasasına koydu. Kaptan Saiss'li Fas finale çıkarsa bu sayı artacak.

FAS'A FIFA'DAN DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

FIFA, Dünya Kupası organizasyonundan 4 milyar 666 milyon dolar (güncel kurla yaklaşık 86 milyar 822 milyon 528 bin TL) gelir elde etmeyi planlıyor. FIFA 32 takıma ayakbastı parası olarak 1 milyon 500 bin dolar ödeyecek. Toplamda dağıtılacak ödül böylece 440 milyon doları bulacak.

EN AZ 25 MİLYON DOLARI CEBİNE KOYDU

2022 Dünya Kupası'nı kazanacak takımın para ödülü de dudak uçuklatıyor. Kupayı müzesine götürecek ülke 42 milyon dolar (781 milyon TL) para ödülünün sahibi olacak. Finalde kaybeden ve ikinci olan ülke ise; 30 milyon doları (558 milyon TL) kasasına koyacak. Organizasyonda üçüncü olan takım 27 milyon dolar (502 milyon TL), turnuvanın dördüncüsü de 25 milyon dolar (465 milyon TL) ödül almaya hak kazanacak.