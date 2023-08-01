Bayern Münih'den son Harry Kane çıkarması

Yayınlanma: 01.08.2023 - 08:10

Güncelleme: 01.08.2023 - 08:10

Bayern Münih kulübü, tarihe geçirmeyi planladığı Harry Kane transferi için son noktayı koymak üzere İngiltere'ye son bir çıkarma yaptı.

Sky Almanya'nın haberine göre Bayern'in Harry Kane transferi için 80 milyon eurodan daha yüksek bir bonservis ödeyebileceği belirtildi. Bayernli yöneticilerden kulüp CEO'su Jan-Christian Dreesen ve Genel Sekreter Marco Neppe ile birlikte Münih Havalimanı'ndan Londra'ya doğru yola çıktığı ifade edildi.

EŞİ ALMANYA'DA OKUL VE EV BİLE BAKTI

Tarafların üçüncü kez buluşma gerçekleştiği ve bu son görüşme sonrası son dakika sürprizi olmazsa anlaşmanın sağlanacağı belirtildi. Öte yandan Harry Kane'in eşinin de Almanya'ya geçtiğimiz hafta giderek yaşayacakları ev ve çocukların okuyacağı okulları ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Tottenham formasını 435 maçta giyen 28 yaşındaki Harry Kane, 280 gol ve 64 asistle ülke tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.