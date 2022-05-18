Bayern Münih'e Harry Kane önerisi

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 00:00

Bayern Münih'in eski oyuncusu Jerome Boateng, Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılması durumunda Harry Kane'nin transferinin mantıklı olduğunu söyledi.

Lewandowski'nin ayrılık sözlerini değerlendiren Boateng, "Ben Bayern Münih'in yerinde olsam, Lewandowski takımdan ayrılırsa, Harry Kane'i transfer etmeye çalışırdım. Tabii ki bu benim kişisel fikrim. Kane, harika bir hücum oyuncusu. Tottenham, birinci sınıf bir takım olmamasına rağmen, orada sürekli gol atıyor" dedi.

Alman savunma oyuncusu, ayrıca, "Kane, eğer Bayern Münih'e transfer olursa, bu harika bir değişim olur. Tabii ki her şey kulübün kararına bağlı" diye konuştu.