CHP'li Uğur Bayraktutan: Hopaspor futbolcularına sahada saldırdılar

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CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor'un play-off mücadelesinde karşılaşacağı Belediye Kütahyaspor maçından önce saldırıya uğradığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2022 Salı, 15:39

TFF 3. Lig play-off yarı final rövanş mücadelesinde Kütahyaspor ile Artvin Hopaspor saat 16.00'da Kütahya'da Dumlupınar Stadı'nda karşılaşacak. İlk maçta Hopaspor, 2-1'lik üstünlükle kazanmıştı. Hopa'ya galibiyeti getiren golleri Oğuzhan Kandemir (KK) ile Bilal Çebi atarken, Kütahya'nın tek golü Onur Garip'ten gelmişti. 

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Uğur Bayraktutan

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