Bayern Münih'te Dayot Upamecano şoku!
Bayern Münih'te Freiburg maçında sakatlanan Dayot Upamecano, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Başarılı savunmacının 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Bayern Münih'e Galatasaray maçı öncesi kötü haber geldi. Sport'un haberine göre; Freiburg maçında sakatlanan Dayot Upamecano, Galatasaray'a karşı forma giyemecek.
2 İLA 3 HAFTA YOK
Başarılı savunmacının 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Alman ekibi başarılı stoperi 2021 yılında 42 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Bayern ile toplamda 31 maça çıkan Upamecano, 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
4 İSİM DAHA VAR
Alman devinde kaleci Manuel Neuer, savunma oyuncusu Matthijs de Ligt, sol bek Raphael Guerreiro ve Gnabr gibi yıldız isimlerin de sakatlık sebebiyle Galatasaray maçında oynaması beklenmiyor.
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