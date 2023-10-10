Bayern Münih'te Dayot Upamecano şoku!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 18:58

Güncelleme: 10.10.2023 - 18:58

Bayern Münih'e Galatasaray maçı öncesi kötü haber geldi. Sport'un haberine göre; Freiburg maçında sakatlanan Dayot Upamecano, Galatasaray'a karşı forma giyemecek.

2 İLA 3 HAFTA YOK

Başarılı savunmacının 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Alman ekibi başarılı stoperi 2021 yılında 42 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Bayern ile toplamda 31 maça çıkan Upamecano, 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

4 İSİM DAHA VAR

Alman devinde kaleci Manuel Neuer, savunma oyuncusu Matthijs de Ligt, sol bek Raphael Guerreiro ve Gnabr gibi yıldız isimlerin de sakatlık sebebiyle Galatasaray maçında oynaması beklenmiyor.