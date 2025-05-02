Bayern Münih'te Eric Dier'a veda!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 14:31

Güncelleme: 02.05.2025 - 14:31

Bayern Münih forması giyen Eric Dier, Alman ekibinden ayrılıyor. Bayern Münih, sözleşmesinin bitmesiyle Dier'ın sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

Alman ekibinin sportif direktörü Christoph Freund, yaptığı açıklamada, "Eric ile yeni sözleşme için görüşmeler yaptık ama bize sözleşme uzatmayacağını ve takımdan ayrılacağını söyledi. O harika bir insan ve birlikte çok güzel zamanlar geçirdik. Umarım bizimle geçirdiği zamanı şampiyonlukla taçlandırır." ifadelerini kulandı.

Fransız medyasından L'Euqipe, geçtiğimiz günlerde Dier'ın, Monaco ile anlaşma sağladığını duyurmuştu.

Bayern Münih'te bu sezon 25 maçta süre bulan 31 yaşındaki İngiliz oyuncu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.