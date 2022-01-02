Bayern Münih'te futbolcuların koronavirüs testleri pozitif çıktı

02 Ocak 2022 Pazar, 09:25

Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te 4 futbolcu ile 1 antrenörün koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, kaleci Manuel Neuer, oyuncular Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Omar Richards'ın yanı sıra, antrenör Dino Toppmöller'in koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Testi pozitif çıkan isimlerin sağlık durumunun iyi olduğu ve evlerinde izolasyona girdikleri kaydedildi.

ÇALIŞMALAR ERTELENDİ

Kulüpte sezonun ikinci yarısına yönelik hazırlık çalışmalarının daha önce öngörüldüğü gibi bugün değil, 3 Ocak'ta başlayacağı, futbolculara, teknik ekibe ve çalışanlara bu tarihte tekrar PCR testi uygulanacağı aktarıldı.