Bayern Münih'te teknik direktörlüğe Nagelsmann'ın yerine Tuchel getirildi

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 21:44

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 21:44

Kulüpten yapılan açıklamada, 2021'den beri takımın başında bulunan Alman çalıştırıcı Nagelsmann ile yolların ayrıldığı belirtildi. Teknik direktörlüğe getirilen Tuchel'in ise 2025'e kadar sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Bayern Münih'in bu sezon ortaya koyduğu performans nedeniyle eleştirilen 35 yaşındaki Nagelsmann, takımıyla bir lig ve 2 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Daha önce Mainz, Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain'de görev yapan 49 yaşındaki Tuchel ise son olarak Chelsea'de çalışmıştı. Alman teknik direktör, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi elde ettiği Chelsea ile geçen yıl eylül ayında yollarını ayırmıştı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Bayern Münih, 25 haftası geride kalan Bundesliga'da ise 53 puanlı lider Borussia Dortmund'un bir puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.