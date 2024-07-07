Bayern Münih'ten 60 milyon Euro'luk transfer!
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, Crystal Palace forması giyen 22 yaşındaki İngiliz oyuncu Michael Olise'yi renklerine bağladı.
Bayern Münih kadrosunu Premier Lig'den genç bir yıldızla güçlendirdi.
Alman ekibi, Crystal Palace'tan Michael Olise'yi kadrosuna kattı ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bayern Münih'in bu transfer için İngiliz ekibine bonuslarla birlikte toplam 60 milyon Euro bonservis ödeyeceği ifade edildi.
19 MAÇTA 16 GOLE KATKI
Arsenal, Chelsea ve Manchester City altyapılarında oynayan Olise, 2021 yazında Reading'den Crystal Palace'a transfer olmuştu.
Crystal Palace'ta 3 sezon geçiren 22 yaşındaki futbolcu geçen sezon 19 maçta 10 gol ve 6 asiste imza atmıştı.
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