Adı Galatasaray ile anılıyor: Paul Joly'den transfer yanıtı!
Transferde adı Galatasaray ile anılan Fransız futbolcu Paul Joly, basın mensuplarına konuştu. Joly, "Düzenli olarak Avrupa kupalarında oynayan kulüplerin size yaklaşması her zaman ödüllendiricidir. Bu benim kariyerimde doğru yolda olduğumu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın listesinde yer aldığı iddia edilen AJ Auxerre'de forma giyen sağ bek Paul Joly, transferi için açıklamalarda bulundu.
24 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Düzenli olarak Avrupa kupalarında oynayan kulüplerin size yaklaşması her zaman ödüllendiricidir. Bu benim kariyerimde doğru yolda olduğumu gösteriyor" dedi.
GALATASARAY VE FEYENOORD İDDİASI
İlgiden dolayı memnun olduğunu söyleyen Fransız futbolcu, "İlerlemeye devam edeceğim. Transfer döneminde benim için neler olacağına bakacağız. Şu anda fiziksel hazırlığıma odaklanmış durumdayım. Hazır olmak istiyorum. Şimdilik Auxerre'deyim ama bu ilgiyi duymak her zaman memnuniyet verici" ifadelerini kullandı.
Fransız basınında yer alan habere göre; başarılı sağ bek ile Galatasaray ve Feyenoord'un yanı sıra birçok kulübün ilgilendiği belirtildi.
Auxerre'de toplam 58 maça çıkan 24 yaşındaki sağ bek, 2 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
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