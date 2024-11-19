Bayern Münih'ten Jamal Musiala'ya rekor teklif!

Yayınlanma: 19.11.2024 - 15:32

Güncelleme: 19.11.2024 - 15:32

Bayern Münih, sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Jamal Musiala için harekete geçti.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Alman devi, genç oyuncuya 4 yıllık yeni bir kontrat teklifi yapacak.

TOPLAM 120 MİLYON EURO

Haberde Bavyera ekibinin Musiala'ya yıllık 25 milyon Euro önereceği belirtildi. Bu rakamın bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'yu bulabileceği ifade edildi.

Jamal Musiala bu teklifi kabul etmesi halinde 4 yılda toplam 120 milyon Euro'yu cebine koyacak. Ayrıca Musiala bu sözleşmeyle birlikte Avrupa'da en fazla kazanan Alman futbolcu olacak.

177 MAÇTA 87 GOLE KATKI

21 yaşındaki futolcu, Bayern Münih'te şu ana kadar toplam 177 maça çıktı ve 52 gol, 35 asistlik performans sergiledi.

Musiala'nın güncel piyasa değeri 130 milyon Euro olarak gösteriliyor.