Bayern Münih'ten Mazraoui açıklaması

Bayern Münih, Filistin'e destek paylaşımı sonrası sınır dışı edilmesi istenen Faslı futbolcusu Noussair Mazroui için açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 11:47
Bayern Münih'ten Mazraoui açıklaması
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Bayern Münih'te Noussair Mazraoui ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bild'in haberine göre, Faslı futbolcunun takımla birlikte antrenmana çıkması yasaklanmıştı. 

"SAKATLIK NEDENİYLE KADRODA YER ALMIYOR" 

Bayern Münih konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı.  

Kulüpten yapılan açıklamada, "Noussair Mazraoui, barışsever bir kişi olarak terörü ve savaşı kararlılıkla reddettiği konusunda bize güven verdi. Her türlü terörü ve her terör örgütünü kınadığını ifade etti. Futbolun özellikle en zor anlarda farklı kültürler arasında denge kurabilme gücüne inanıyoruz. Noussair Mazraoui, takım kadrosunda yer alacak. Fas Milli takımıyla oynadığı uluslararası maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle şu anda kadroda yer almıyor" ifadelerine yer verildi.

 

SINIR DIŞI TALEBİ 

Mazraoui, Filistin - İsrail arasında yaşananların ardından, "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Johannes Steiger, bu paylaşım sonrası futbolcunun hem kulüple ilişiğinin kesilmesi hem de sınır dışı edilmesini istedi.


Bayern Münih noussair mazraoui sınır dışı

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