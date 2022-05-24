Bayern Münih'ten sağ beke takviye: Noussair Mazraoui
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Ajax'tan Faslı oyuncu Noussair Mazraoui'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Bundesliga takımlarından Bayern Münih, Ajax'tan Noussair Mazraoui'yi transfer ettiğini duyurdu.
Bavyera ekibinden yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki sağ bek Mazraoui, 2026'ya kadar sürecek sözleşmeyi imzaladı.
"BÜYÜK ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK İÇİN..."
Faslı futbolcu için transfer ücreti ödemeyen Bayern Münih'in Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Kahn yeni sezon için yeniden büyük hedefler koyduklarını belirterek "Noussair Mazraoui takımızı güçlendirmek için bir diğer yapı taşıdır" ifadesini kullandı.
Mazraoui de Avrupa'nın en büyük takımlarından birine transfer olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Büyük şampiyonlukları kazanabileceğim için bu kulübü seçtim" değerlendirmesinde bulundu.
Ajax'ta 137 kez forma giyen ve 10 gol atan Mazraoui, Fas Milli Takımı'nda da 12 kez oynadı ve 1 gol kaydetti.
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