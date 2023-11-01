Bayern Münih'de flaş gelişme! Joshua Kimmich, ayrılıyor mu?
Bayern Münih'in Alman yıldızı Joshua Kimmich, takımda ayrılma ihtimalini düşünmeye başladı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Bayern Münih'te çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Sport'un haberine göre; Bayern'in yıldız orta saha oyuncusu Joshua Kimmich, gelecek yaz için takımdan ayrılma ihtimalini düşünmeye başladı.
Haberde, Kimmich'in Bayern Münih'den ayrılması ihtimalinde Barcelona, Manchester City ve Real Madrid gibi 3 seçeneği göz önünde bulundurduğu ifade edildi.
Henüz ayrılık kararını netleştirmeyen Alman yıldızın, kulüp içindeki bazı şartların devam etmesi durumunda ayrılık fikrine daha sıcak bakmaya başlayacağı yazıldı.
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 14 resmi maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 5 asistlik performans gösterdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İnan Kıraç, kızını evlatlıktan reddetti
- Gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı gündem oldu
- Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı tahmin!
- Dilan Polat ve Engin Polat gözaltında
- Okullarda müfredat değişiyor!
- Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe'ye gözaltı
- Bakan Tunç'tan 'Can Atalay' açıklaması
- Türkiye'nin konuştuğu çift gözaltında!
- Polat çiftine operasyonda yeni ayrıntılar!
- Aile dizisinde Dilan Polat-Engin Polat göndermesi