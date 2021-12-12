Lewis Hamilton: Seneye görüşürüz
Formula 1'deki 4 yıllık dominasyonu sona eren Lewis Hamilton, Abu Dabi GP sonrası açıklamalar yaptı. Hamilton, "Gelecek sene görüşürüz" dedi.
Formula 1'deki 4 yıllık dominasyonu sona eren Lewis Hamilton, Abu Dabi GP sonrası açıklamalar yaptı.
Lewis Hamilton, "Max'ı tebrik ediyorum. Takımım çok iyi iş çıkardı bu sezon. En zor sezonlardan birisiydi. Bu yolculuğun parçası olmak iyiydi. Her şeyimizi ortaya koyduk. Hiç pes etmedik." ifadelerini kullandı.
7 kez dünya şampiyonu, "Gelecek sene görüşürüz." diyerek sözlerini noktaladı.
Video Haberler
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
En Çok Okunan Haberler
- Şubat ayı ortası için karamsar tablo!
- Peker ailesinden günler sonra açıklama
- Çipli kimlik kartlarında yeni dönem
- Erdoğan fotoğrafını yere atmıştı: Tutuklandı
- Diyanet'ten tepki çeken 'T.C.' kararı
- Her satırı dehşet: Kameraları ters çevirmiş
- Son ankette 3 parti dikkat çekti
- Rizespor evinde 3 puanı 3 golle aldı!
- Sokak röportajı yapan 3 YouTuber'a gözaltı
- Asgari ücret için son açıklama