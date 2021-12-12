Lewis Hamilton: Seneye görüşürüz

Formula 1'deki 4 yıllık dominasyonu sona eren Lewis Hamilton, Abu Dabi GP sonrası açıklamalar yaptı. Hamilton, "Gelecek sene görüşürüz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2021 Pazar, 18:01
Lewis Hamilton: Seneye görüşürüz
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Formula 1'deki 4 yıllık dominasyonu sona eren Lewis Hamilton, Abu Dabi GP sonrası açıklamalar yaptı.

Lewis Hamilton, "Max'ı tebrik ediyorum. Takımım çok iyi iş çıkardı bu sezon. En zor sezonlardan birisiydi. Bu yolculuğun parçası olmak iyiydi. Her şeyimizi ortaya koyduk. Hiç pes etmedik." ifadelerini kullandı.

7 kez dünya şampiyonu, "Gelecek sene görüşürüz." diyerek sözlerini noktaladı.


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