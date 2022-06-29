Bediha Gün'den Akdeniz'de altın madalya

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Bediha Gün, kadınlar 57 kiloda altın madalya elde etti.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 23:01
Bediha Gün'den Akdeniz'de altın madalya
Abone Ol google-news

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Bediha Gün, kadınlar 57 kiloda altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Bediha, sırasıyla Mısırlı Farah Hussein, Cezayirli Rayane Houfaf, Fransız Tatiana Salah Debien ve İspanyol Graciela Sanchez Diaz'ı yenerek finale yükseldi.

Finalde karşılaştığı Tunuslu Siwar Bouseta'yı tuşla mağlup eden Zeynep, altın madalyanın sahibi oldu.


Bediha Gün Altın Madalya akdeniz oyunları
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler