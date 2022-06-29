Bediha Gün'den Akdeniz'de altın madalya
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Bediha Gün, kadınlar 57 kiloda altın madalya elde etti.
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Bediha Gün, kadınlar 57 kiloda altın madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Bediha, sırasıyla Mısırlı Farah Hussein, Cezayirli Rayane Houfaf, Fransız Tatiana Salah Debien ve İspanyol Graciela Sanchez Diaz'ı yenerek finale yükseldi.
Finalde karşılaştığı Tunuslu Siwar Bouseta'yı tuşla mağlup eden Zeynep, altın madalyanın sahibi oldu.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan 'Türk Ocakları' göndermesi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
- Osmaniye'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
- Hareketli dakikalar: Milyonluk yatta can pazarı
- Arda Turan'dan şaşırtan AKP yanıtı
- Sarallara dev operasyon
- 'Elinde son derece ciddi bilgiler, belgeler var'
- 'Şahmeran' operasyonunda yeni gelişme
- AKP'li başkandan işçiye tehdit
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- Lille yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu!
- Şirketlere kayyum atandı, binlerce hesaba el konuldu
- Erdoğdu ve Torun, CHP'den istifa etti
- Peker ile Şener arasında restleşme
- Kulislerdeki 3 'Sedat Peker' söylentisi
- Sarallara dev operasyon
- Fotoğraftaki akıl almaz ayrıntı
- Cumhur'a kötü haber, yüzde 7 kurtarmadı
- Arda Turan'dan şaşırtan AKP yanıtı