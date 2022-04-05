beIN'den kulüplere son teklif: 2.7 milyar TL!

05 Nisan 2022 Salı, 09:42

Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yeni sezondaki yayıncısı merak konusu olurken Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği temsilcilerinden oluşan Yayın İhale Komisyonu, TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplandı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Nihat Özdemir'in ayrılığının ardından TFF Yönetim Kurulu, Servet Yardımcı başkanlığında yayın toplantısına geçti. Toplantıda Digitürk'ün son önerisi masaya yatırıldı.

Öneri: 3 yıllık anlaşma olursa yılda 2.2 milyar TL yayın, 500 milyon TL de isim hakkı. Yani toplam 2.7 milyon TL. Ve her yıl için TEFE- TÜFE oranında artış. Kulüpler Birliği para miktarını yeterli görse de süre konusuna itiraz etti.

Ali Koç: Anlaşma 1 yıl olsun. Gelecek sene bu ülke ekonomisi çok daha iyi olacak. O zaman daha yüksek fiyata pazarlarız.

Murat Sancak: 1 yıl diyoruz ama önümüzde seçimler de var.

Ahmet Ağaoğlu: Digitürk "Ya 3 yıl ya da hiç" diyor. Bana kaç yıllık yetki veriyorsunuz?

AĞAOĞLU'NA 2 YIL İÇİN YETKİ VERİLDİ

Kulüp başkanları daha sonra yaptıkları görüşme sonucu TFF'ye ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 2 yıl için yetki verdi. Önümüzdeki günlerde anlaşma sağlanırsa maçlar yine BeİN Sports'ta olacak.

ÖNCEKİ TEKLİFE KULÜPLER TEPKİ GÖSTERDİ

Mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ise bir önceki teklifinde 2 milyar TL önermişti. Digiturk, son yapılan toplantıda da beklentileri karşılamayan bir revize yapmıştı. Saran Medya teklifini dolar kurundan iletirken beIN Sports'un TL önerisinde bulunmuştu. Kulüpler, beIN Sports'un bu tavrını beğenmeyip teklifi gayrı ciddi bularak tepki göstermişti.

Ayrıca Saran'ın önerisinde kulüplerin sattığı dekor başına alacakları belirli paylarla gelirlerini arttırma seçeneklerinin olduğu da kaydedilmişti.

Yayın hakları ihalesine katılan firmaların verdikleri tekliflerin çok düşük olması üzerine kulüpler yeni bir görüş ortaya atmış, Yayın gelirinden bu yıl toplam 2 milyar 650 milyon TL alacak olan kulüpler, yeni tekliflerin 2 milyar TL'nin bile altında kalmasıyla Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF temsilcilerinden oluşan Yayın Hakları İhale Komisyonu 'Süper Lig TV' formulünü gündeme getirmişti.