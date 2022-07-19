Belçika, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda D Grubu'nda Fransa'nın ardından Belçika da son 8 takım arasına girdi. Çeyrek finalde Fransa-Hollanda ve İsveç-Belçika maçları oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 09:06
Belçika, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı
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2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Fransa'nın ardından çeyrek finale çıkan takım Belçika oldu.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada D Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.

Son karşılaşmalar öncesi liderliği garantileyen Fransa, İzlanda ile 1-1 berabere kaldı. Fransa'nın golünü Malard, İzlanda'nın golünü penaltıdan Brynjarsdottir attı.

Belçika ise İtalya'yı De Caigny'nin 49. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.

Bu sonuçlarla 7 puanlı Fransa lider, 4 puana sahip Belçika ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

Grubu 3 puanla tamamlayan İzlanda ve bir puanı bulunan İtalya, turnuvaya veda etti.

Böylece çeyrek finalde Fransa, Hollanda'nın, Belçika da İsveç'in rakibi oldu.


Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası kadın futbolu Belçika
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