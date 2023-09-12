Belçika - Estonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Belçika, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) F Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında Estonya'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:24
Belçika - Estonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Domenico Tedesco yönetimindeki Belçika, kendi sahasında Thomas Haberli'nin ekibi Estonya ile karşılaşacak.

BELÇİKA - ESTONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak.

BELÇİKA - ESTONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Bartosz Frankowski'nin yöneteceği mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Belçika, grupta oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etmişti.

Estonya ise kendi sahasında ağırladığı İsveç'e 5-0 mağlup olmuştu.


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