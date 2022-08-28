Belçika GP'de kazanan Max Verstappen
Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan Belçika Grand Prix'sini kazanan isim Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.
Sezonun 14. mücadelesi, Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde, 44 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa 14. sıradan başlayan Red Bull sürücüsü Max Verstappen, 2. turda piste giren güvenlik aracının da yardımıyla 18. turda liderliği Carlos Sainz'dan (Ferrari) aldı.
Kalan bölümde rahat bir yarış çıkaran Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 29. yarış birinciliğine ulaştı.
Sergio Perez, takım arkadaşı Verstappen'in 17.8 saniye arkasında 2. sırayı aldı. "Pole pozisyonu"ndaki Sainz ise liderin 26.8 saniye gerisinde 3. oldu.
Sezon başında Verstappen ile şampiyonluk mücadelesi vereceği tahmin edilen Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, son turda aldığı 5 saniye cezasıyla mücadeleyi 6. sırada tamamladı.
Puanını 284'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen, şampiyonada 2. sıraya yükselen Perez ile arasındaki farkı 93 puana yükseltti.
Sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'si 4 Eylül'de düzenlenecek.
Belçika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 284 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 191
3. Charles Leclerc (Monako): 186
4. Carlos Sainz (İspanya): 171
5. George Russell (Büyük Britanya): 170
Takımlar
1. Red Bull: 475
2. Ferrari: 357
3. Mercedes: 316
4. Alpine: 115
5. McLaren: 95
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt
- Doktor doktor dolaştı, 14 yıl sonra teşhis konuldu
- Hazine, satıştan gelecek ödemeye el koydu
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Birinci parti değişti, Millet İttifakı fark attı!
- Uzmanından kiracılara tahliye taahhütnamesi uyarısı
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Yüksek hızlı rüşvetin belgeleri
- Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker açıklaması
- Peker, yeni video yayımladı