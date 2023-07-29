Belçika Grand Prix’sinde zirve yine Max Verstappen'in!

Yayınlanma: 29.07.2023 - 19:32

Güncelleme: 29.07.2023 - 19:35

Formula 1 Belçika Grand Prix’sindeki sprint yarışında kazanan Red Bull takımından Max Verstappen oldu. Yarışta ikinciliği McLaren’den Oscar Piastri, üçüncülüğü ise Alpine takımından Pierre Gasly elde etti.

Yağış nedeniyle startın iki kez ertelendiği yarışın en dikkat çekici anları ıslak zeminde Hamilton ile Perez arasındaki geçiş mücadelesiydi. Hamilton’ın, Perez’e teması incelemeye alındı. Devamında Hamilton, çarpışmaya neden olduğu gerekçesiyle 5 saniye ceza aldı. Sergio Perez bir tur sonra yarıştan çekilirken, Fernando Alonso da kum havuzuna çıkıp yarış dışı kalan pilotlar arasındaydı.

Yarışı kazanan Verstappen, “Her şey kontrolüm altındaydı ve aracımız çok hızlıydı” dedi. Bir ara liderliği alan ancak yarışı ikinci sırada tamamlayan Oscar Piastri, “Elimden gelenin en iyisini ortaya koydum. Yine de ikinci sırada olmak güzel. İlk kez bir yarışı lider götürdüm, bu yüzden çok mutluyum. Düzlüklerde Verstappen’i arkamda tutamazdım” diye konuştu.