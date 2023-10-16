Belçika - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Belçika, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) F Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında İsveç ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 09:59
Belçika - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Domenico Tedesco yönetimindeki Belçika, kendi sahasında Jan Olof Andersson'un ekibi İsveç ile karşı karşıya gelecek.

BELÇİKA - İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

Roi Baudouin Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

BELÇİKA - İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Belçika, grupta oynadığı son maçta Avusturya deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

İsveç ise kendi sahasında ağırladığı Avusturya'ya 3-1 mağlup olmuştu.


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